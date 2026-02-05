El emotivo mensaje de admiración de Tsitsipas hacia Carlos Alcaraz: "Este es tu mundo"

El griego mostró su reconocimiento con Novak y el murciano en sus redes sociales compartiendo unas bonitas palabras hacia ambos tras su duelo en la final del Open de Australia 2026.

Hace ya unos días desde que Carlos Alcaraz terminara de dominar el mundo del tenis convirtiéndose en el jugador más joven de la historia (22 años) en lograr el 'Career Grand Slam' con su consecución del Open de Australia 2026.

Además lo hizo ante Novak Djokovic, quien nunca había perdido una final en Melbourne. Este hito ha levantado reconocimientos desde todos los rincones del mundo del deporte y Stefanos Tsitsipas ha sido el último en reconocer su admiración por el murciano.

"Felicidades por tu 'Career Slam', una vez más reescribiendo los libros de récords ante nuestros ojos. Este es tu mundo y nosotros simplemente vivimos en él", compartía el griego en sus redes sociales. Un bonito mensaje del número 33 del mundo hacia el tenista español.

También le dedicó unas palabras 'Nole': "Sigues redefiniendo lo que un atleta de 38 años puede hacer. Se me puso la piel de gallina al verte. Ojalá nunca te retires". Esto compartía el Tsitsipas en referencia a Novak, toda una leyenda más que consolidada desde hace años en lo más alto de la historia del tenis.

De esta manera demostraba Stefanos su deportividad y admiración por los dos campeones que han dado tanto que hablar en la última semana. Un emotivo mensaje especialmente para Alcaraz, que sigue demostrando que a pesar de su juventud, continúa forjando a pasos agigantados una trayectoria deportiva solo a la altura de los más grandes.