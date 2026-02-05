La rotura de una tubería corta la línea 8 de Metro de Madrid e inunda la M14 y el túnel de acceso al aeropuerto de Barajas

Los detalles Todo se debería a una rotura de una tubería en la madrileña Avenida de Logroño que ha inundado el túnel de acceso a la T4 y ha provocado el corte de la M14. Los bomberos han tenidos que rescatar a una veintena de conductores del túnel.

La Línea 8 de Metro de Madrid ha interrumpido su servicio entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4 debido a la rotura de una tubería en la avenida de Logroño. Esto ha inundado el túnel hacia la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y varias viviendas. La carretera M-14 también ha sido cortada, y cinco dotaciones de Bomberos han rescatado a conductores atrapados. La tubería, de un metro de diámetro, afecta a 5.000 viviendas. Desde Metro de Madrid informan que la incidencia es ajena al servicio y no hay un tiempo exacto para la solución.

La circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por una rotura de una tubería en el exterior, según ha informado la compañía a través de la red social 'X'.

La incidencia se ha producido por la fractura de una tubería en la avenida de Logroño, lo que ha provocado la inundación del túnel de acceso a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en varias viviendas situadas en la localización. Como consecuencia del incidente, la carretera M-14 ha sido cortada y cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido en la zona para rescatar a varios conductores y trabajadores que se encontraban en el lugar de la rotura. El ministerio de Transportes ha anunciado que levantan el peaje de la M-12 en ambos sentidos.

Según Emergencias a laSexta, en la avenida ya no se ve el géiser. Señalan que el punto de conflicto está en el túnel que une Barajas con la carretera de acceso a Paracuellos y que en estos momentos es muy complicado acceder allí ya que cuando empezó a salir el agua los coches formando un gran atasco. Los bomberos han tenido que rescatar del túnel a una veintena de conductores, que no estarían heridos.

Desde el Canal de Isabel II, empresa que gestiona el agua en Madrid, señalan que se trata de una tubería muy grande, de un metro de diámetro, y que el corte de agua que han tenido que hacer para proceder a la reparación afecta a unas 5.000 viviendas. Por el momento no pueden dar un tiempo estimado para solucionar la avería. Tampoco se aventuran a asegurar el motivo de la rotura. "Quizás no esté relacionado con las lluvias, pero que cuando llueve puede haber corrimientos de tierra", explican añadiendo que es pronto para decir las causas.

Desde Metro de Madrid han incidido en que la incidencia se debe a causas ajenas al servicio ferroviario y han indicado que el tiempo estimado de solución supera los 30 minutos, sin concretar por el momento una hora exacta para el restablecimiento total del servicio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.