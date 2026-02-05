'La Chata' de Sorolla estaba en Madrid: localizan en el Palacio de Liria el cuadro desaparecido en los años 70

Los detalles Tras una investigación que se inició tras recibir información sobre una pintura que formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, la Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte: 'La Chata', y dos pinturas de José María Carbonero.

La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte pertenecientes a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, que pasarán a formar parte del Patrimonio Cultural del Estado. Entre ellas se encuentra el retrato de Isabel de Borbón y Borbón "La Chata", pintado por Joaquín Sorolla en 1908, y dos pinturas de José Moreno Carbonero: un retrato de Alfonso XIII y otro de Eduardo Dato. La investigación comenzó tras detectar una pintura en una exposición de la Casa de Alba. El actual Duque de Alba confirmó que las obras estaban en el Palacio de Liria desde 1973 y que su titularidad era estatal. Las obras serán depositadas por el Ministerio de Cultura.

Tres han sido las obras de arte recuperadas por la Policía Nacional, que pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte y que formarían parte del Patrimonio Cultural del Estado: el conocido cuadro de 'La Chata', del valenciano Joaquín Sorolla y dos pinturas del malagueño, José Moreno Carbonero, un retrato de Alfonso XIII y otro de Eduardo Dato.

La investigación que logró dar con estas obras se inició tras detectar una pintura que formaba parte de una exposición promovida por la Casa de Alba, 'La Moda en la Casa de Alba' que tuvo lugar de octubre de 2023 y marzo de 2024, y sobre la que se desconocía el paradero.

El cuadro es un retrato de Isabel de Borbón y Borbón "La Chata", pintado por Joaquín Sorolla y Bastida, fechado en el año 1908, de medidas 151 x 100 cm. Esta pintura, entre otras, habría pertenecido a la extinta 'Sociedad Española de Amigos del Arte', una sociedad sin ánimo de lucro cuya disolución formal se produjo a comienzos de los años 80 y que, durante casi todo ese siglo, tuvo como objetivo la promoción de la cultura y las artes en nuestro país.

Dicha fundación contó con destacados miembros de la sociedad española de la época y, a lo largo de los años, fue nutriendo su patrimonio con diferentes bienes culturales que le habían sido donados y que, según se pudo constatar una vez consultados sus estatutos, en caso de disolución, deberían incorporarse al Patrimonio del Estado español.

'La Chata' estaba en el Palacio de Liria desde 1973

Tras una importante labor de documentación a través de archivos y bibliotecas, se informó de estas pesquisas al actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, ya que su padre había sido miembro honorífico de la citada Sociedad, y se comprobó que, efectivamente, "La Chata" se encontraba depositada en el Palacio de Liria desde septiembre 1973 y que los documentos aportados acreditaban que su titularidad era estatal.

Además, se localizaron, en las mismas circunstancias las dos pinturas de Carbonero, manifestando su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, custodiaban en calidad de depósito y que provenían de la misma sociedad, pasaran a disposición del Estado español, siendo depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.