Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"

El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene durante el acto electoral celebrado en Teruel

El contexto El candidato del PP en las elecciones de Aragón compara a la formación ultra con Podemos y recuerda las alusiones a "la casta" de Pablo Iglesias. "Lo que defiende Vox es que PP y PSOE somos iguales [...]. ¿Me queréis decir que soy igual que Pilar Alegría?", se pregunta.

Jorge Azcón, candidato del PP a la reelección como presidente de Aragón, ha endurecido su discurso contra Vox en la recta final de la campaña electoral. Durante un mitin en Teruel, comparó a Vox con Podemos, acusándolos de populismo similar al de Pablo Iglesias. Azcón instó a sus seguidores a intensificar sus esfuerzos en los últimos días de campaña, asegurando que las elecciones del 8 de febrero serán el comienzo del fin del "sanchismo". Por otro lado, Pilar Alegría, candidata del PSOE, ha descartado abstenerse para evitar un gobierno PP-Vox, afirmando que el PSOE es la única opción para frenar a las derechas.

Jorge Azcón mete un giro drástico a su campaña en la semana de las elecciones en Aragón. Hasta ahora, el candidato 'popular' a la reelección como presidente del Gobierno de la región había cuidado mucho sus ataques a Vox, una estrategia diferente a la utilizada, por ejemplo, por María Guardiola. No obstante, este martes optó por un discurso más agresivo.

Durante un mitin en Teruel en el que también intervino Alberto Núñez Feijóo, que escuchó a Azcón en la primera fila del centro sociocultural de San Julián, el candidato del PP comparó a Vox con Podemos y las alusiones a "la casta" política que hacía el que fuera líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

"La política que hace Vox se basa o en el miedo o en el populismo. Lo que hoy está defendiendo Vox es que el PP y el PSOE somos iguales. ¿Os acordáis quién se inventó eso? Pablo Iglesias. Esto empezó a decirlo Podemos. ¿Me queréis decir que yo soy igual que Pilar Alegría? ¿Qué nosotros hemos gobernado igual que Pilar Alegría? ¿Qué vamos a defender a Aragón y a España igual que lo ha hecho el PSOE, que solo se preocupa de defender a Pedro Sánchez? Venga, hombre. Vamos a empezar a decir la verdad. Vox hoy es el mismo populismo que era Podemos y no estamos dispuestos", aseguró Azcón durante el mitin.

Tras este ataque directo a Vox, Azcón pidió a sus simpatizantes que "acelerasen" en los tres días de campaña electoral que restan para "luchar hasta el último voto". Para el líder regional 'popular', las elecciones que se celebrarán este domingo, 8 de febrero, serán "el principio del fin del sanchismo" y supondrá, además, el inicio del camino para que Alberto Núñez Feijóo "sea el próximo presidente del Gobierno".

Alegría no se abstendrá para impedir una entrada de Vox en el Gobierno de Aragón

Por su parte, la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado que no se abstendrá para impedir, si llega el caso, la posible entrada de Vox de nuevo en un ejecutivo presidido por el PP, defendiendo que el PSOE es la "única opción política" que puede frenar a las derechas y plantear un gobierno "alternativo, progresista" y preocupado "de verdad" por los aragoneses.

En una entrevista con EFE, Alegría ha pedido "esperar" al 8 de febrero y ha afirmado que, según avanza la campaña percibe "una pulsión y una movilización muy importante" del votante progresista que, a su juicio, se reflejará en las urnas. "Siempre se suele infravalorar al PSOE en las encuestas. Si solamente nos fiáramos de ellas, hoy no tendríamos al presidente del Gobierno que tenemos", ha comentado.

Preguntada sobre si facilitaría un Gobierno de Azcón mediante la abstención para impedir la entrada de Vox, Alegría ha sido tajante: "Efectivamente, no". Con esa respuesta, ha cerrado la puerta a una abstención socialista como vía para condicionar un pacto entre PP y Vox y ha insistido en que el voto al PSOE es el que puede frenar un gobierno de ambas formaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.