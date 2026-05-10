La increíble confesión de un exingeniero de Mercedes tras la salida de Hamilton: "Wolff dijo a Alonso y..."

José Manuel Galán, exingeniero de Mercedes, revela lo que ocurrió en la fábrica cuando Hamilton se marchó del equipo alemán. Una revelación muy sorprendente.

La salida de Lewis Hamilton del equipo Mercedes sorprendió a todo el paddock. El piloto británico abandonó la escudería de Brackley en 2024, tras once temporadas gloriosas donde ganó seis Campeonatos del Mundo de Pilotos y el equipo alemán impuso su dominio con ocho Mundiales de Constructores.

Tras este anuncio, los rumores sobre quien podría ser el sucesor de Hamilton en Mercedes no tardaron en llegar y muchos nombres se pusieron encima de la mesa. De hecho, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, acudió a la fábrica para preguntar a los trabajadores que piloto ficharían.

Así lo ha desvelado José Manuel Galán, ingeniero español de Mercedes en aquel momento. "El día en el que Hamilton se va a Ferrari nos dicen: 'Reunión general'. Llega Toto y nos empieza a hablar muy bien de Kimi Antonelli, pero dice que quiere saber nuestra opinión. Coge, saca una lista y dice: 'Tengo aquí una lista con todos los pilotos que no tienen contrato para el año que viene. Voy a empezar a decir nombres y vais levantando la mano si queréis a este piloto o no'", comentó Galán, en el podcast 'Mínimo Común Múltipla'.

Una lista en la que aparecían nombres como el de Fernando Alonso o Carlos Sainz. Un momento que para el ingeniero lanzaroteño fue espectacular: "Empieza a decir nombres como el de Sergio Pérez, Ocón o Kimi Antonelli. Silencio absoluto, incomodidad. Y de repente dice: 'Carlos Sainz', que venía de hacer una buena temporada con Ferrari y había unas cuantas manos levantadas. Un 5% de la sala levantó la mano, pero era la primera vez que alguien levantaba la mano".

"Deja para el final... y dice: 'Fernando Alonso', y toda la fábrica con las manos levantadas. Fue un momento espectacular, porque encima veníamos de años anteriores criticando a Alonso. Todos decían: 'Alonso está todo el día quitándonos los podios, este tío es muy problemático..", añadió el ingeniero español.

Ahora, Galán ya no trabaja para Mercedes, y ha desvelado los comentarios de algunos ingenieros que todavía tienen algo de rencor al piloto español por lo que pasó con McLaren en 2007: "Estás en Inglaterra y escuchas críticas a Alonso constantemente, bromitas de: ‘Eh español, a ti te gusta Alonso, pues no es tan bueno’".

"Y de repente ves a toda la fábrica comiéndose las palabras y levantando la mano que querían a Fernando Alonso. La fábrica de motores de Mercedes, que era la fábrica que motorizaron a McLaren en 2007. Ese momento fue espectacular", concluyó Galán.