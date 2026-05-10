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"Estás en Inglaterra y escuchas críticas a Alonso constantemente..."

La increíble confesión de un exingeniero de Mercedes tras la salida de Hamilton: "Wolff dijo a Alonso y..."

José Manuel Galán, exingeniero de Mercedes, revela lo que ocurrió en la fábrica cuando Hamilton se marchó del equipo alemán. Una revelación muy sorprendente.

Fernando Alonso y Toto WolffFernando Alonso y Toto WolffGetty

La salida de Lewis Hamilton del equipo Mercedes sorprendió a todo el paddock. El piloto británico abandonó la escudería de Brackley en 2024, tras once temporadas gloriosas donde ganó seis Campeonatos del Mundo de Pilotos y el equipo alemán impuso su dominio con ocho Mundiales de Constructores.

Tras este anuncio, los rumores sobre quien podría ser el sucesor de Hamilton en Mercedes no tardaron en llegar y muchos nombres se pusieron encima de la mesa. De hecho, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, acudió a la fábrica para preguntar a los trabajadores que piloto ficharían.

Así lo ha desvelado José Manuel Galán, ingeniero español de Mercedes en aquel momento. "El día en el que Hamilton se va a Ferrari nos dicen: 'Reunión general'. Llega Toto y nos empieza a hablar muy bien de Kimi Antonelli, pero dice que quiere saber nuestra opinión. Coge, saca una lista y dice: 'Tengo aquí una lista con todos los pilotos que no tienen contrato para el año que viene. Voy a empezar a decir nombres y vais levantando la mano si queréis a este piloto o no'", comentó Galán, en el podcast 'Mínimo Común Múltipla'.

Una lista en la que aparecían nombres como el de Fernando Alonso o Carlos Sainz. Un momento que para el ingeniero lanzaroteño fue espectacular: "Empieza a decir nombres como el de Sergio Pérez, Ocón o Kimi Antonelli. Silencio absoluto, incomodidad. Y de repente dice: 'Carlos Sainz', que venía de hacer una buena temporada con Ferrari y había unas cuantas manos levantadas. Un 5% de la sala levantó la mano, pero era la primera vez que alguien levantaba la mano".

"Deja para el final... y dice: 'Fernando Alonso', y toda la fábrica con las manos levantadas. Fue un momento espectacular, porque encima veníamos de años anteriores criticando a Alonso. Todos decían: 'Alonso está todo el día quitándonos los podios, este tío es muy problemático..", añadió el ingeniero español.

Ahora, Galán ya no trabaja para Mercedes, y ha desvelado los comentarios de algunos ingenieros que todavía tienen algo de rencor al piloto español por lo que pasó con McLaren en 2007: "Estás en Inglaterra y escuchas críticas a Alonso constantemente, bromitas de: ‘Eh español, a ti te gusta Alonso, pues no es tan bueno’".

"Y de repente ves a toda la fábrica comiéndose las palabras y levantando la mano que querían a Fernando Alonso. La fábrica de motores de Mercedes, que era la fábrica que motorizaron a McLaren en 2007. Ese momento fue espectacular", concluyó Galán.

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