¿Hay esperanza para Alonso? Los cambios en los motores podrían dar una gran ventaja a Aston Martin

Según 'The Race', el cambio de reglamentación en las unidades de potencia podría dar una ventaja a los fabricantes a los que les concedan el ADUO en 2027, como es el caso de Honda.

El ADUO ( Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización, por sus siglas en inglés) está siendo la gran esperanza de algunos equipos para poder dar un paso hacia delante con la nueva normativa. Un plan, que se creó con la intención de ayudar a los equipos más retrasados a ponerse al nivel del resto de competidores.

Un elemento que espera con ansias Aston Martin. El equipo británico no ha arrancado con buen pie la temporada y el ADUO podría ser su salvación. Esta ventaja llegará después del GP de Canadá y tras las respectivas revisiones de la FIA. Sin embargo, esto puede suponer un problema de cara al año que viene.

Tras el GP de Miami, la FIA hizo oficial una serie de cambios en los motores para 2027. Estas modificaciones afectan directamente al reparto de energía, un elemento clave y que el año que viene pasará de ser 50% combustión y 50% eléctricos a tener un reparto cercano al 60/40, a favor de la parte de combustión. Además, esto dará lugar a un cambio en el flujo de combustible, otro elemento fundamental y clave para el funcionamiento de los motores.

Según 'The Race', los equipos que se beneficien del plan ADUO en 2026 pueden tener una ventaja significativa de cara a 2027. Esto se debe a que en un principio, las unidades de potencia y el flujo de combustible no iban a cambiar para el próximo año, pero con esta gran modificación, los fabricantes que tengan la ventaja del ADUO pasarán más horas en el banco de pruebas y tendrán un presupuesto mayor para rediseñar los motores.

Esto supondría una ventaja sustancial para fabricantes como Honda, aunque podría ser algo inaceptable para otros equipos y motoristas. Una medida esperanzadora para Aston Martin y Fernando Alonso tras un inicio de año de pesadilla en Silverstone.