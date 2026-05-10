Ducati actualiza el estado de Márquez tras su operación: "En su hombro derecho..."

El piloto español ha salido de su operación en el Hospital Ruber Internacional de Madrid de forma exitosa tras su caída en la sprint del GP de Francia.

"Los médicos han retirado un tornillo y un fragmento de hueso"

Marc Márquez sufrió una terrible caídaen la sprint del GP de Francia. El de Cervera salió despedido de su moto y cayó de tal forma que se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho.

Tras esto, Ducati confirmó que Marc iba a ser intervenido para realizar tanto la operación en el pie, como la del hombro que ya tenían pactada desde antes de la caída. De esta manera, el piloto español se iba a perder el resto de fin de semana en Le Mans y el GP de Cataluña que se celebrará del 15 al 17 de mayo.

El de Cervera ha sido intervenido en el Hospital Ruber Internacional de Madrid con éxito, según ha informado el propio equipo italiano en un comunicado oficial: "Marc Márquez se encuentra recuperándose en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde ha sido sometido con éxito a una doble intervención quirúrgica esta mañana.

"El equipo médico, dirigido por el Dr. Samuel Antuña junto a los doctores Ignacio Roger de Oña, Andrés Maldonado, Jorge de las Heras, Raúl Barco y Juan de Miguel, logró estabilizar con éxito la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho del piloto. Esta lesión se produjo ayer como consecuencia de una caída tipo 'highside' en el tramo final de la carrera Sprint del Gran Premio de Francia", explica el comunicado.

Ducati también ha explicado que la operación de hombro ha salido según lo esperado: "Al mismo tiempo, Márquez ha sido sometido a una segunda intervención quirúrgica ya prevista para tratar una lesión anterior en su hombro derecho. Este traumatismo previo había vuelto a causar dolor tras la violenta caída en el Gran Premio de Indonesia del año pasado.

"Los médicos han retirado un tornillo y un fragmento óseo procedentes de una operación previa tipo Latarjet (diciembre de 2019) que se habían desplazado, comprimiendo el nervio radial. Permanecerá hospitalizado durante la noche y mañana regresará a su domicilio para comenzar la rehabilitación. Su evolución en las próximas semanas determinará el plazo de su regreso a la competición", concluye el comunicado.