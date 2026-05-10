"En unas circunstancias muy delicadas..."
Un subcampeón de MotoGP se rinde a Márquez tras su lesión: "Es capaz de tapar..."
Sete Gibernau, expiloto, ha ofrecido su punto de vista sobre la situación que está atravesando el piloto de Ducati, que ha sido recientemente operado después de una dura caída en Le Mans este fin de semana.
Marc Márquez ha vuelto a sufrir una aparatosa caída que le tendrá alejado de la competición, al menos, el Gran Premio de Catalunya. Según ha comunicado Ducati, el catalán ya ha sido intervenido con éxito de su pie y su hombro este domingo.
Una situación muy desalentadora para el nueve veces campeón mundial, que después de un gran segundo puesto en la clasificación de Le Mans, se vuelve a ver envuelto en problemas físicos.
Sete Gibernau, subcampeón del mundo de MotoGP, ha analizado el último contratiempo de Marc: "Vaya palo, lo que pasa es que si vas analizando todo un poco en detalle estaba dentro de una posibilidad". Tras ello, Sete alababa la "valentía" de Márquez.
"Yo veo a Marc que el brazo derecho no lo puede apoyar y luego viendo la caída y cómo no pudo reaccionar con el brazo derecho... quiere decir que estaba en unas circunstancias muy delicadas, pero es capaz de eso, de tapar esas carencias con un talento brutal", explicaba Gibernau para 'DAZN'.
Para concluir, cerraba con un análisis sobre el resto de campeonato que vivirá Marc y cómo afrontar la pelea con las Aprilia: "Se enfrenta a una nueva situación en la que tiene que recuperar desde atrás.
Va a ser crucial cuántas ganas pueda llegar a tener él de hacerlo". Un escenario muy complejo para el piloto de Ducati, que cada vez está más lejos de Marco Bezzecchi, y que no termina de encontrar las condiciones óptimas para rendir a su mejor nivel.