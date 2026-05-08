El aviso de un expiloto de F1 a George Russell sobre Kimi Antonelli: "Si puede ganarle allí..."

El aviso de un expiloto de F1 sobre la competencia interna en Mercedes: "Sí puede ganarle allí..."

Juan Pablo Montoya ha advertido a George Russell del peligro que supone para el británico que Kimi Antonelli gane el próximo GP de Canadá, en relación con la diferencia de puntos en el Mundial.

Mercedesno tiene pensado perder puntos en el Mundial de Fórmula 1. Después de cuatro carreras, la escudería alemana continúa dominando la categoría con Kimi Antonelli liderando la clasificación. Sin embargo, su compañero de equipo, George Russell, le sigue muy de cerca.

Pese a que se esperaba que este año el piloto británico fuese el claro candidato a llevarse el título, el italiano está dando la campanada. Con tres victorias consecutivas y cuatro podios, Antonelli se ha impuesto sobre Russell por el momento, y se espera una competición dura, pero sana entre ambos por ser campeón del mundo.

En relación con la rivalidad interna entre los dos pilotos de Mercedes, se ha posicionado un expiloto de F1. En concreto, Juan Pablo Montoya ha alertado al británico del peligro que supone su compañero para él, si no gana el próximo GP de Canadá.

"Kimi sabe que George es realmente fuerte allí y, en su mente, sabe que necesita vencerle. Si puede ganarle allí, lo tendrá mentalmente cubierto y eso es algo muy importante", advierte Montoya en declaraciones a 'Sky Sports F1', señalando que si el italiano triunfa en Canadá, habrá derrotado moralmente a Russell.

A pesar de la rivalidad interna entre ambos, el veterano piloto de Mercedes elogió a su compañero tras su victoria en el GP de Miami, y confesó que atraviesa "una racha un poco complicada". "Él es un piloto fantástico y ha sido excepcionalmente rápido desde el primer día. Ha ganado todos los campeonatos desde joven", concluyó Russell.