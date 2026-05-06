Williams se ilusiona con el futuro de Carlos Sainz: "Vamos a traer más"

Carlos Sainz desvela qué pilotos son sus candidatos para ganar la Fórmula 1 en 2026

James Vowles, jefe de Williams, celebra los puntos de Carlos Sainz y Alex Albon anunciando que van a traer más mejoras en las próximas carreras.

Williams ha dado un golpe encima de la mesa. De empezar el curso cayendo eliminado en Q1, a los puntos de Carlos Sainz y Alex Albon en Miami, noveno y décimo.

James Vowles, jefe del equipo Williams, reconoció que lo han pasado muy mal en la fábrica, pero que ahora están empezando a entender el monoplaza: "Ha sido un invierno realmente caótico, pero ahora hemos dado un pasito adelante".

"El coche que hemos construido es el más complejo. Y el proceso no fue fluido. Tuvimos problemas", apunta el jefe de Williams en palabras que recoge 'Marca'.

Han aprovechado el parón para cambiar muchísimas en el coche: "Estoy muy contento, han sido cinco semanas duras donde hemos agachado la cabeza. Hemos traído muchísimo rendimiento, estamos moviéndonos en la dirección correcta, estoy contento, esto es sólo el principio. Va a venir más rendimiento en prácticamente todas las carreras hasta el parón, tengo confianza".

Pero hay algo que a Williams todavía le da más dolor de cabeza: el sobrepeso del coche. "El peso es muy frustrante, es muy doloroso no estar donde queríamos...", reconoce Vowles.

"El equipo ha hecho un gran trabajo quitando un par de kilos y quitaremos más. Pero lo esencial es que las mejoras que llevemos a cada circuito sirvan para coger la senda correcta", completa.

Canadá, en tres semanas, es la próxima cita de la Fórmula 1 y allí Williams volverá a introducir nuevas mejoras en el coche de Carlos Sainz y de Alex Albon.