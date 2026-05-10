El Barça comenzó arrollando en el Clásico: del misil de Rashford a la 'genialidad' de Olmo

El inglés adelantó a los blaugrana con un tremendo disparo de falta que entró por la escuadra de la portería de Thibaut Courtois. Diez minutos después, Ferrán haría el segundo tras aprovechar una asistencia magistral de Dani Olmo.

El Barça salió al Clásico con mucha intensidad. Los de Hansi Flick, tras unos primeros veinte minutos magistrales, se vieron 2-0 arriba en el marcador gracias a dos 'golazos'.

Primero fue Marcus Rashford. El inglés firmó un gol de falta espectacular que terminó entrando por la escuadra de la portería de Courtois. Un tanto con el que el ex del United también se reivindicó ante el Camp Nou tras una temporada en la que se ha cuestionado algo su rendimiento.

Ferrán Torres dobló la ventaja después de una jugada de mucho calibre. Olmo, de tacón, dejó el balón perfecto para que, en carrera, el ex del Valencia batiera a Courtois en lo que fue un inicio arrollador del Barça en el Clásico que decide La Liga.