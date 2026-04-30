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Orgulloso de su nieto

El consejo que le dio el abuelo de Rafa Jódar antes de medirse a Jannik Sinner: "Tranquilo y..."

José María Camacho se emocionó en el micrófono de 'Jugones' después del partido de su nieto contra Jannik Sinner en Madrid.

Jódar

Rafa Jódar cayó ante Jannik Sinner en los cuartos de final de Madrid en un partido que su familia nunca olvidará. Su abuelo, José María Camacho, charló con 'Jugones' y se mostró muy orgulloso de lo que había conseguido su nieto en este Masters 1.000.

"Es que te emociona. Es mi nieto y es muy bueno. Muy orgulloso. Se ha defendido y lo ha hecho muy bien", decía un emocionado abuelo.

Jódar ha jugado en casa y ha podido disfrutar de su familia toda la semana: "Ha estado en mi casa todos los días del torneo, comiendo y durmiendo".

Antes del partido le dio un consejo: que disfrutara del momento. Y Jódar le hizo caso. Así lo reconoció en la sala de prensa posterior al encuentro: "Sí, es un partido que he disfrutado mucho".

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