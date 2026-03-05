¿Qué es el sistema ADUO, la norma que puede salvar a Aston Martin de los problemas con Honda?

Esta normativa permitirá a los motoristas en desventaja recibir ciertas ayudas para "evitar que los fabricantes queden en una situación terrible", por lo que Honda puede beneficiarse.

Aston Martin está contra las cuerdas. Los de Silverstone no paran de encontrar problemas a su paso y su presencia en cada fin de semana no está asegurada. Las vibraciones del AMR26 ponen en riesgo la integridad física de Fernando Alonso y Lance Stroll, por lo que no pretenden correr al completo.

Los británicos pretenden agarrarse a la seguridad de sus pilotos para no tener que correr cada gran premio al completo. Sin embargo, las restricciones del Pacto de la Concordia les obligan a correr, aunque en caso de sufrir daños, la FIA y la F1 estarán obligadas a plantear dicha cuestión.

Pese a ello, no todo está perdido. El sistema ADUO aún puede salvar su situación en cuanto a los problemas del motor Honda. Esta norma, comúnmente denominada 'Additional Development and Upgrade Opportunities' (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización), se basa en un sistema de ayuda a los motoristas que sufran retrasos respecto a sus rivales.

En concreto, cada la FIA analizará el rendimiento de los motores cada seis grandes premios. Para aquellas unidades de potencia cuyo motor de combustión (ICE) esté al menos un 3% por debajo del mejor motor rival, obtendrá varias ventajas.

"En esencia, después de las seis primeras carreras se medirá el rendimiento medio de cada fabricante de unidades de potencia. Los que estén por debajo de un cierto umbral recibirán ventajas, dependiendo de cuánto estén por debajo", explica Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

"Primero, más presupuesto de desarrollo dentro del tope; segundo, más horas en el banco de pruebas (hasta un 30%); y, por último, la posibilidad de homologar de nuevo el motor. De este modo, los fabricantes rezagados tienen oportunidades de compensar la diferencia", añadía Tombazis, desarrollando las ventajas.

Por último, el directivo asegura que el objetivo de esta normativa es "evitar que los fabricantes queden en una situación terrible, sin margen de maniobra. Eso sería muy desafortunado". A partir del GP de Miami, si Aston Martin continúa con problemas, podrá beneficiarse del sistema ADUO.