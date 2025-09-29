Gran Premio de Singapur F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación y la carrera

El mes de octubre arranca con la decimoctava cita del 'Gran Circo' después de que Max Verstappen liderará un GP de Azerbaiyán en el que Carlos Sainz logró un histórico podio con Williams.

El 'Gran Circo' aterriza en Singapur después del GP de Azerbaiyán para celebrar la decimoctava cita del calendario. Los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris continúan al frente de la clasificación del campeonato aunque Max Verstappen consiguió imponerse a ambos después de que el australiano se retirara en la primera curva y el británico finalizará en séptima posición en el circuito callejero de Bakú.

De esta forma, el piloto neerlandés sumaba su segunda victoria consecutiva en una carrera en la que Carlos Sainz aprovechó el hueco que dejaron los McLaren para subirse al podio por primera vez en Williams. El madrileño partió desde la segunda posición después de una gran sesión de clasificación y consiguió un podio histórico después de ser únicamente adelantado por George Russell.

Por tanto, Oscar Piastri lidera el campeonato con 25 puntos de ventaja respecto a su compañero Lando Norris. El tercero es Max Verstappen que después de lograr reinar en dos GP consecutivos, ha recortado la diferencia con el australiano hasta los 69 puntos aunque en el trazado de Singapur, el circuito callejero de Marina Bay, los 'papaya' parten con ventaja y deberían tener una oportunidad de resarcirse.

Horarios y dónde ver

El viernes 3 de octubre comenzará el GP con los entrenamientos Libres 1, de 11:30 a 12:30 horas, y los Libres 2, de 15:00 a 16:00 horas.

La jornada del sábado 4 de octubre arrancará con los Libres 3 de 11:30 a 12:30 horas y a partir de las 15:00 horas se celebrará la clasificación para la carrera del domingo.

Una carrera que comenzará el 5 de octubre a las 14:00 horas en la que los monoplazas darán 62 vueltas al Circuito Callejero de Marina Bay.

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV a través de 'DAZN' y la página web de 'laSexta' realizará una cobertura con todo lo que suceda en el fin de semana en 'Marina Bay' además de un seguimiento en directo de la carrera del domingo.