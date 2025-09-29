El desprecio de Briatore a un excompañero de Fernando Alonso

El asesor de Alpine se ha mostrado indiferente con NelsinhoPiquet, protagonista del famoso 'crashgate': "Ni siquiera sabía nada de él cuando pilotaba para mí".

Este domingo se cumplieron 17 años del 'crashgate' y antes de que el caso sea juzgado por un tribunal de Londres el próximo mes de octubre, Flavio Briatore ha hablado sobre uno de sus protagonistas en el 'Corriere della Sera'.

NelsinhoPiquet, entonces compañero de Fernando Alonso en Renault, se estrelló en Marina Bay, provocó la salida del 'safety car' y el asturiano terminó ganando la carrera.

Felipe Massa denuncia que debido a dicho accidente deliberado, perdió el título de 2008. Biatore, por su parte, ni quiere oír hablar de Piquet.

"No, no me interesa. Ni siquiera sabía nada de él cuando pilotaba para mí. Él y yo nunca hablamos", ha señalado.

"De hecho, el tribunal francés anuló la sanción impuesta por la FIA y solicitó un reembolso simbólico para mí. Casualmente, el presidente que me sancionó, Max Mosley, fue el mismo que sancionó a Michael Schumacher", ha añadido el italiano, que no será juzgado en Londres.