El madridismo de Athenea del Castillo: "Desde que nací lo primero..."

La jugadora del Real Madrid atiende a 'Jugones' y muestra su amor por el Real Madrid: "Lo primero era la camiseta del Real Madrid".

Athenea del Castillo ha mostrado su madridismo en 'Jugones'. Desde que nació siempre con el Real Madrid y con la camiseta blanca. "Desde que nací lo primero era la camiseta del Real Madrid...", dice la jugadora del Real Madrid femenino.

Su primer camiseta fue la de Cristiano Ronaldo del Madrid: "He tenido camisetas de Xabi Alonso, de Kaká, de Isco, de Sergio Ramos...".

"Yo era de Cristiano como se suele decir. El número 7, el número con más historia y más leyenda... por Raúl, por Cristiano Ronaldo, ahora por Vinicius. En el femenino también quiero mostrar esa historia", cuenta Athenea.

Cristiano siempre ha sido su ídolo: "El sueño que he tenido de mi ídolo Cristiano. Es un privilegio ser la número 7 del Real Madrid".

¿Qué haría por ganar un título? "Lo daría todo. Es el principal objetivo que tengo. Sería lo más. Sobre todo ganar la Champions con el Madrid, que es lo que más quiero en este mundo".