El 'show' de Carlos Sainz y Leclerc tras el GP de Azerbaiyán: avión cancelado y vuelta en furgoneta

El avión que les llevaba a Niza tuvo que aterrizar en Italia debido a las malas condiciones meteorológicas y para llegar a Mónaco alquilaron una furgoneta.

Tras su podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz tuvo un arduo camino de vuelta a casa de la mano de Charles Leclerc.

El madrileño, amigo y excompañero del monegasco, volvía junto a él rumbo a Mónaco con aterrizaje en Niza, pero las condiciones meteorológicas obligaron a que el avión se quedara en Italia.

Fue entonces cuando ambo decidieron alquilar una furgoneta y emprender el resto del viaje por carretera hasta el Principado.

"Después de un fin de semana difícil en Baku, pensaba que ya no podía pasar nada peor, pero...", narraba Leclerc, que iba de copiloto.

Sainz, por su parte, explicó lo sucedido: "¡Estamos conduciendo una furgoneta! Estamos en mitad de Italia, nos desviaron por la tormenta, no podíamos aterrizar en Niza. Así que aterrizamos aquí, alquilamos una furgoneta y ahora estamos de camino a Mónaco".