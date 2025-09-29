La llamativa definición de Briatore sobre Fernando Alonso: "Es como un Rottweiler"

El que fuera jefe del asturiano en Renault ha recordado el cambio que generó el actual piloto de Aston Martin en España.

Antes de que la Fórmula 1 vuelva a la acción en Singapur, Flavio Briatore ha concedido una entrevista a 'ESPN' en la que se ha desecho en elogios hacia Fernando Alonso.

El dirigente italiano ha destacado cómo cambió la afición por la F1 en España a raíz de la irrupción del ovetense.

"Fernando lo fue todo allí. En España, hasta entonces, no había habido un gran piloto de Fórmula 1. Cuando lo fichamos, no televisaban la Fórmula 1 allí, sólo se retransmitían las motos, él lo cambió todo", ha explicado.

Alonso fue la apuesta personal de un Briatore que llegó a no renovar a Jenson Button para ascender al asturiano.

"Tan pronto como lo pusimos allí, en Minardi, fue increíble. Después de eso, teníamos un contrato con Jenson Button. No le renové el contrato a Jenson, puse a Fernando en el coche y toda la prensa británica se volvió loca. Les dije que estuvieran tranquilos, que el tiempo diría si he hecho bien o mal", ha recordado.

Y es que, a pesar de ya haber soplado las 44 velas, Briatore sigue viendo al mismo Fernando que conoció hace casi 25 años.

"Es como un Rottweiler, está ahí todo el tiempo. Vas a un sitio y el Rottweiler te muerde todo el rato, ése es Fernando, así es como quiere ganar", ha zanjado.