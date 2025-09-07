El principal obstáculo de Lando Norris en el GP de Italia: "Adelantarle va a ser..."

El piloto británico de McLaren se ha mostrado preocupado con lo que puede ocurrir durante el Gran Premio de Italia después de la 'pole' de Max Verstappen.

Lando Norris sigue en la lucha por el campeonato. A pesar de sus idas y venidas y de, sobre todo, el abandono cosechado en el último GP de Países Bajos, el británico no se rinde y dará batalla hasta el final en su lucha contra Piastri.

Sin embargo, en Monza, ha vuelto a aparecer un tercero que quiere ponerle las cosas complicadas a los de Woking. Ese no es otro que Max Verstappen. El neerlandés consiguió la 'pole' en el GP de Italia y partirá desde el primer puesto, seguido de los McLaren.

"Normalmente en carrera es cuando somos más fuertes, pero adelantar a Max va a ser complicado, pero habrá que esperar a ver, su ritmo también era fuerte, sobre todo al final de la tanda ya estaban igualándonos en tiempo", señaló el de McLaren sobre Verstappen.

"Max ha sido rápido todo el fin de semana y nunca supone una sorpresa. Ha sido una sesión con altibajos para mí y demasiados errores aquí y allá, pero haber hecho una buena vuelta al final, estoy contento con este segundo puesto", añadió.

"Yo siempre opino de mi resultado en función de como piloto podría haberlo hecho mejor, pero he acabado segundo, así que hay cosas buenas y cosas malas. Segundo no es un mal lugar para salir mañana, pero yo quiero estar delante de todo el mundo, y eso incluye con los que compito por el Mundial. Con ganas de la carrera de mañana", concluyó.