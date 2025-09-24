El plan de Mercedes con la renovación de Russell... ¡para acabar fichando a Max Verstappen!

Cuenta 'Motorsport' que Mercedes querría una renovación en formato '1+1' para estar atentos a la posible salida de Max de Red Bull.

La renovación de George Russell por Mercedes sigue sin confirmarse. Las dos partes quieren continuar, pero no logran ponerse de acuerdo sobre la duración del contrato. Y ahora 'Motorsport' ha contado una información muy interesante en la que Max Verstappen se convertiría en invitado especial.

Porque el citado medio dice que el contrato de George con Mercedes podía ser un '1+1' por si a Verstappen no le fuera bien con Red Bull y quisiera dejar el equipo a final de la temporada 2026.

"Hay rumores de que el acuerdo podría ser del tipo '1+1', es decir, con una cláusula a ejercer (por cualquiera de las partes) al final de la próxima temporada. La cuestión es saber quién está entre Mercedes y Russell para empujar en esta dirección", apunta el citado medio después del Gran Premio de Azerbaiyán.

Toto Wolff y los suyos saben que la oportunidad con Max podría llegar si Red Bull no acierta con las nuevas normas: "El interés por parte de Mercedes podría ser asegurarse un asiento libre en caso de que Max Verstappen decida abandonar Red Bull Racing al final del próximo año".

"Nada sorprendente, el 'flirteo' entre ambas partes ya ha pasado por varios episodios, el último esta pasada primavera. Pero también podría ser el propio Russell el interesado en un acuerdo a corto plazo", sentencia el citado medio.

Por lo tanto, de cara a 2027 la pareja de Red Bull podría estar formada por el joven Kimi Antonelli y por el gran campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen.