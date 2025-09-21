Carlos Sainz hace historia con Williams: "Les he dado ese primer podio..."

El piloto madrileño consigue el primer podio para Williams por puro ritmo en mucho tiempo tras un fin de semana de diez en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Carlos Sainz ha firmado un fin de semana de sobresaliente. El piloto madrileño consigue subir al podio por primera vez en esta temporada y por primera vez con Williams en una carrera en la que ha hecho justo lo que tenía que hacer: no cometer errores.

Y es que el milagro ya lo obró el sábado. Tras una clasificación plagada de banderas rojas, el piloto español dio la sorpresa logrando la 2ª posición en parrilla después de aprovechar sus oportunidades gracias a las pequeñas gotas de lluvia que cayeron.

y algunos sueños se cumplen, como me ha enseñado la vida todos estos años. Seguir trabajando después de un año tan difícil, que llegue la primera oportunidad de hacer podio y lo consigas...", señaló Sainz ante los micrófonos de 'DAZN'

Ya en carrera, el de Williams solo ha tenido que rodar en su ritmo. Verstappen, por delante, se marchó sin complicaciones. Por su parte, Sainz mantuvo un ritmo constante que le hizo pelear con los más grandes. Solo Russell fue capaz de superarle gracias a la estrategia.

"Le he dado a Williams ese primer podio por mérito propio y estoy muy feliz. Hemos tenido un año muy duro. De todos los pilotos que han cambiado de equipo creo que soy el que mejor se ha adaptado al coche, pero por alguna razón siempre nos pasaba algo y es frustrante, pero este deporte son rachas y la vida es así y al final si pasa es por algo", agregó.

"Prefiero 14 carreras malas y haber conseguido este podio con Williams. No confiaba en que llegara este año, pero si ha llegado este año, a saber lo que puede llegar en el futuro", concluyó.