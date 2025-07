George Russell quiere seguir en Mercedes: "Toto Woff nunca me ha decepcionado"

George Russell se ha convertido en uno de los pilotos más reconocidos de la parrilla de Fórmula 1. Tras su llegada a Mercedes, el británico no tuvo ningún problema en enfrentarse a Lewis Hamilton y batirle en todas las temporadas que compartieron.

Ahora, lo cierto es que hay nuevo rumores que apuntan a ese asiento de Mercedes, el cual ha sido vinculado con Max Verstappen, algo que puede afectar de lleno al futuro del británico: "Lo dije desde el principio, acepto ser compañero de quién sea, hay muchas conversaciones, muchos rumores, y todos están dirigidos hacia mí".

"Quiero continuar con Mercedes y el hecho es que Toto nunca me ha decepcionado, siempre que me ha dado su palabra, pero también sé que tiene que hacer lo que sea correcto para su equipo, que me incluye a mí y a miles de personas que trabajan para Mercedes", añadió.

Sin embargo, Russell no es inmune a los rumores: "Hemos hablado un poco más en la última semana, porque hay noticias y rumores ahí, pero sigue sin cambiar nada por mi parte, porque como he dicho, siento que estoy rindiendo mejor que nunca y es tan simple como eso, el rendimiento habla por mí".

"Yo tengo la piel muy gruesa, no leo o escucho muchos rumores, me centro en los hechos y en el pilotaje. Lo dije a principios de año, puedes tener un contrato, pero si no rindes, estás fuera y si rindes, todo acaba saliendo. Yo no diría mucho más, me centro en el pilotaje, que es lo que llevo haciendo toda la temporada", concluyó.