El agente de Max Verstappen reconoce que sí han hablado con Mercedes: "Tiene sentido..."

Max Verstappen está en boca de todos. Sus supuestas conversaciones con Mercedes son la noticia de la semana en la Fórmula 1. Y aunque él no ha querido hablar sobre el tema, su agente, Raymond Vermeulen, ha reconocido que "tiene sentido" que hablen con Toto Wolff como con otros jefes de la parrilla.

Así lo ha dicho en palabras que recoge 'Formula.nl' este viernes: "En la Fórmula 1, todos hablan con todos. Tiene sentido que también hablemos con Toto, como también tiene sentido que hablemos con A, B, C y D. Que de vez en cuando tomemos un café, no me parece nada sorprendente".

Max ahora es el protagonista de la 'silly season', pero antes lo han sido otros pilotos: "Así es la Fórmula 1. Una vez el bombo gira en torno a Lando Norris y Oscar Piastri, otra vez a Lewis Hamilton y Ferrari, y ahora le ha tocado a Max, y a sus supuestas cláusulas de rendimiento".

"Es una especie de olla a presión, una acumulación de noticias y especulaciones que en un fin de semana de F1 llega a un clímax que no representa la realidad", dice su agente desde Silverstone, donde se corre este fin de semana la carrera.

Asegura que están "comprometidos" con Red Bull, pero que son "conscientes" de que con ese coche ahora no pueden salir campeones: "Tenemos un contrato con Red Bull y estamos comprometidos, como lo hemos estado durante once años. Ahora queremos, sobre todo, que el rendimiento regrese. Y rápido. Max quiere sacar lo mejor del material que tiene a su disposición, pero también somos conscientes de que el campeonato ya no está a nuestro alcance".

Sobre la cláusula de la posición en parrilla, Vermeulen dice que no sabe de dónde sale: "No sé exactamente de dónde sale todo eso, pero se habla mucho sobre si esas cláusulas de rendimiento se activan o no durante el verano. La pregunta sigue siendo qué pasaría entonces o qué no pasaría. Quizá no pase nada. Eso tampoco sería extraño".

"Ya ha sucedido antes que se activaran cláusulas de rendimiento y que luego la cosa se enfriara. Pero no, no podemos dar un cien por cien de certeza sobre lo que ocurrirá el año que viene. Nadie puede hacerlo", sentencia el agente del cuatro veces campeón de la Fórmula 1.