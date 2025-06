¿Rechaza George Russell a Aston Martin? "Los equipos que me han llamado..."

La renovación de George Russell por Mercedes se está convirtiendo en un culebrón. Las dos parten han manifestado que quieren continuar juntos, pero todavía no se han dado los pasos necesarios. Ni siquiera las conversaciones entre el piloto y Toto Wolff, su jefe en las flechas de plata.

Después de que se publicara la intención de Aston Martin de hacerse con él como compañero de Fernando Alonso, George ha querido dejar claro que su prioridad es continuar en Mercedes junto a Kimi Antonelli, su nuevo vecino en el box tras la salida de Lewis Hamilton.

"No, no estoy hablando con nadie más", dice el ganador en el Gran Premio de Canadá en 'Motorsport'.

¿Por qué seguir apostando por ellos cuando parece que son otras escuderías las que han tomado ventaja? Lo tiene claro George: "Me dieron la oportunidad de venir a la F1".

Sobre un posible interés de su equipo en Max Verstappen, George lo entiende: "Ya he dicho varias veces: ¿Por qué no deberían interesarse los equipos por Max? Si ningún piloto tuviera contrato para el año que viene, Max sería la primera opción de todos los equipos. Y eso es comprensible. Pero al final sólo hay dos plazas en cada equipo".

"Sé que si sigo rindiendo como hasta ahora, mi puesto no peligra en absoluto. Así que siento que estoy en una buena posición. Siempre he sido muy abierto con los equipos que me han mostrado su interés y he dejado claro que mi intención es quedarme en Mercedes. Eso siempre ha estado claro", dice el inglés.

Las intenciones de Aston Martin

Publicó 'Motorsport' el pasado lunes que George entra en los planes de Aston Martin. Quieren convencerle para su proyecto de la temporada que viene. Junto a Fernando Alonso. Lo que supondría la salida de un Lance Stroll que es el hijo del gran jefe, Lawrence Stroll.

"No me afecta en absoluto...", respondió el británico sobre todos los rumores que estaban surgiendo. Sabe que después de su victoria en Montreal está en una muy buena posición para negociar su contrato.