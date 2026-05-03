La genial reacción de Ferrari con el alerón 'copiado' de Red Bull: "Deberían pagar algo"

Frédéric Vasseur, jefe de la escudería de Maranello, bromea sobre el nuevo alerón del equipo austríaco, muy parecido al de Ferrari y al estilo 'Macarena'.

El GP de Miami estaba marcado en rojo por muchos equipos, ya que era un fin de semana clave para traer mejoras. Actualizaciones que ya se han visto sobre el asfalto y que a equipos como Red Bull parece que les han funcionado.

La escudería austríaca ha dado un gran paso hacia delante en el circuito americano, con mejoras aerodinámicas que han llamado mucho la atención. Precisamente, una de las más llamativas ha sido la nueva apertura del alerón trasero, que recuerda mucho a la de Ferrari con su alerón apodado 'La Macarena', apodado así por la forma en que se abre, realizando un giro completo y logrando una apertura mayor que la del resto de equipos.

Frédéric Vasseur, jefe del equipo Ferrari, ha bromeado sobre esta 'copia' del equipo Red Bull, y ha hablado sobre si le deberían dar un apodo. "En cuanto al nombre no lo sé, pero quizás deberían pagar algo. Hablaré con Laurent Mekies (jefe de equipo de Red Bull). Al final, todos estamos desarrollando, hacemos fotos de los otros coches e intentamos aprender de los demás. Así es la vida", bromeó Vasseur, en los micrófonos de 'DAZN'.

"Hemos tenido un gran cambio de rendimiento"

Además, el jefe de la escudería del 'Cavallino Rampante', habló sobre la clasificación de un GP de Miami, en el que Ferrari también ha traído mejoras: "Hemos tenido un gran cambio de rendimiento. Estamos intentando entender todos los detalles de este coche".

"Es la primera vez que usamos el coche en estas condiciones, pero creo que ha sido un buen sábado para nosotros. A ver el domingo porque las condiciones serán totalmente distintas. Algunos sí han probado los neumáticos de lluvia y otros no quisieron probar en Barcelona. Tenían la elección y escogieron no hacerlo", concluyó Vasseur.

Una lluvia que amenaza la carrera del GP de Miami, y que incluso ha hecho que la carrera se adelante tres horas (a las 19h) por el riesgo de tormenta eléctrica.