¡La Fórmula 1 cambia el horario del Gran Premio de Miami!

La FIA y el resto de organizadores del evento se han visto obligados a adelantar a las 19:00 horas (en España) la celebración de la prueba del domingo en el GP de Miami debido a la alerta por tormentas eléctricas.

¡Cambios en el horario del Gran Premio de Miami! La FIA, la Fórmula 1 y todas las partes interesadas han anunciado que se adelantará la hora de la celebración de la prueba del domingo debido a la alerta por tormentas eléctricas. Según las leyes estadounidenses ante este tipo de situaciones, no queda otra opción que suspender el evento o modificar el horario de su celebración.

De esta manera, la prueba se celebrará a las 13:00 hora local, tres horas antes de lo previsto, lo que corresponde a las 19:00 horas en España. Con esta modificación, la prueba de F2 también se ha visto obligada a adelantarse a las 09:25 hora local (15:25h en España).

Como recordatorio, si se declara riesgo de lluvia, se aplican varias excepciones a las condiciones de parc fermé, como modificaciones en la altura de suspensión o cambios en el ángulo de apertura del alerón delantero en modo SM. Además, de las medidas habituales que Dirección de Carrera adopta cuando hay condiciones de bajo agarre.

Así ha sido el comunicado oficial de la FIA: "Tras las conversaciones mantenidas entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local de Miami, debido a la previsión meteorológica, que anuncia fuertes tormentas para última hora de la tarde, cerca de la hora de inicio ya prevista en un principio para la carrera".

"Esta decisión se ha tomado para garantizar que la carrera sufra las menores alteraciones posibles, así como para asegurar el mayor margen de tiempo posible para completar el gran premio en las mejores condiciones y dar prioridad a la seguridad de los pilotos, los aficionados, los equipos y el personal", asegura el escrito.