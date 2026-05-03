El llamativo pronóstico de Alonso en caso de lluvia en Miami: "En mojado tendremos..."

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"

El piloto de Aston Martin no espera gran cosa del cuarto gran premio del año y asegura que, a pesar de la lluvia, las cosas siguen muy complicadas para el equipo británico.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 está en alerta por aviso de tormenta. De hecho, la FIA se ha visto obligada a adelantar tres horas la prueba del domingo que finalmente se celebrará a las 19:00 horas en España.

Una situación, la lluvia, que podría llevar a pensar que Fernando Alonso sacaría a relucir sus mejores habilidades como piloto, algo que ha hecho innumerables veces en su carrera. Sin embargo, el propio piloto ya ha asegurado, como recoge 'Motorsport', que no espera grandes cosas de la carrera en Estados Unidos.

El asturiano acabó 18º en la clasificación, lo que evidencia que en Aston Martin siguen sin dar la clave con el ritmo del coche a pesar de haber solventado los problemas de vibraciones. Sobre las condiciones meteorológicas habló Fernando: "Ya veremos. En condiciones de seco no tenemos ninguna posibilidad. Y en condiciones de mojado, probablemente tampoco tengamos ninguna".

Todo un desalentador pronóstico por parte del bicampeón mundial, consciente de las grandes limitaciones del AMR26. De esta manera, Miami no será más que un gran premio de paso para Alonso, el objetivo será finalizar la carrera y seguir rodando con el coche.

Una prueba más de la decepcionante temporada del equipo de Silverstone, que ni juntando a dos genios como Adrian Newey y Fernando Alonso están logrando siquiera acercarse a las expectativas esperadas a inicios de 2026.