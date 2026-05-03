El sorprendente enfado de Leclerc tras la clasificación de Miami: "Siempre la misma historia..."

El piloto monegasco clasificó tercero en Miami, aunque no entendió la razón por la que el resto de pilotos parecían tener un extra de ritmo en Q3.

Las mejoras de Ferrari para el GP de Miami han funcionado. Los de Maranello parecen haber dado un paso hacia delante en el mes de parón, aunque en clasificación volvieron a estar por detrás de algunos de sus rivales.

Charles Leclercclasificó tercero, por detrás de Kimi Antonelli (1º) y de Max Verstappen (2º). Sin embargo, Lewis Hamilton solo pudo ser sexto en una Q3, en la que los demás equipos parecían tener un extra de ritmo.

Un rendimiento sorprendente del Red Bull de 'Mad Max' y del Mercedes de Antonelli que hizo que Leclerc se mostrara bastante molesto tras la clasificación. "La segunda posición quizá era posible, incluso la primera, sinceramente. Pero el hecho es que los demás llegan a la Q3 con otra marcha, es así desde principio de año, así que por ahora nosotros no la tenemos", dijo el piloto monegasco, según recoge 'Motorsport.com'.

La realidad es que no solo Ferrari ha traído mejoras para Miami, sino que los demás equipos también. Sin embargo, algo que si sorprendió es que el equipo italiano dio un pequeño bajón de ritmo respecto al viernes.

Una pérdida de rendimiento que Leclerc notó durante la sesión. "Aparte de eso, el 'feeling' con el coche ha empeorado un poco respecto a ayer, así que ahí hemos perdido algo por nosotros mismos. Y luego los demás tienen esa marcha extra en Q3 que nosotros no tenemos, por ahora", concluyó el piloto de Ferrari.