Madrid celebra un Dos de Mayo dividido y con declaraciones cruzadas entre Ayuso y Óscar López

Los detalles La presidenta madrileña ha querido ensalzar el Madrid más acogedor e internacional pese a las trabas del Gobierno mientras el líder madrileño del PSOE le acusa de "tener la cabeza más en América que aquí".

El Día de la Comunidad de Madrid se celebró nuevamente con divisiones políticas, destacando la ausencia del Gobierno en el acto del Ejecutivo madrileño. Isabel Díaz Ayuso, del PP, ensalzó a Madrid como una ciudad acogedora e internacional, mientras el PSOE, a pocos kilómetros, criticó su enfoque hacia América. Ayuso, a punto de viajar a México, enfrenta críticas por sus comentarios sobre el país y su ausencia durante un debate crucial en la Asamblea de Madrid. Rita Maestre de Más Madrid y Óscar López del PSOE cuestionaron la politización del evento por parte del PP, subrayando la falta de inclusión.

Un año más, misma fiesta y mismo panorama entre los políticos en el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. PP y PSOE han celebrado, cada uno por su lado, la festividad con la ausencia de representación del Gobierno en el acto del Ejecutivo madrileño. Porque durante la celebración, marcada por la lluvia, a un lado estaba el Partido Popular de Ayuso y al otro el Partido Socialista de Óscar López. Misma celebración, distintas localizaciones.

En la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso ha ensalzado el Madrid más acogedor: "Aquí se admira el talento venga de donde venga; que el comercio tradicional y la empresa extranjera más puntera convivan en la misma manzana".

También ha destacado su ciudad internacional: "Somos la Plaza Mayor de la hispanidad, embajada al otro lado del Atlántico. Esa Puerta del Sol que, hace dos semanas, se convertía en la capital del mundo libre recibiendo a María Corina Machado".

Una capital de España que sus compañeros de partido, como Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Serrano, torpedeada por el Gobierno según ellos. Un Madrid que es acogedor, sí, pero no tanto. O no para todos, mejor dicho. "Acompañar a la Comunidad de Madrid significa ordenar los flujos migratorios", ha aseverado el presidente del PP este sábado.

En el acto no ha habido ni rastro del Gobierno. Ayuso no los quiere en su fiesta. "Convierte la fiesta que es de todos los madrileños y madrileñas en la fiesta particular del Partido Popular", ha aseverado Rita Maestre, de Más Madrid.

Por ello, a menos de tres kilómetros, el PSOE de Madrid celebraba su propio Dos de Mayo. Y, desde allí, Óscar López ha cargado contra la presidenta madrileña por tener "la cabeza más en América que aquí". De hecho, Ayuso aguanta el embiste de la oposición cuando está precisamente a punto de viajar a México, lo que Manuela Bergerot ha calificado de "provocación colonialista en toda regla".

Precisamente ese país al que ella misma se ha referido como narcoestado en unas declaraciones que su partido respalda. "Siguen siendo absolutamente válidas, nosotros apoyamos las democracias", defiende Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Allí pasará diez días, perdiéndose la semana en la que Vox llevará la prioridad nacional a la Asamblea de Madrid, un debate que los de Santiago Abascal señalan que "no se esquiva con un billete de avión".

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