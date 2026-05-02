Detenido un hombre por apuñalar mortalmente a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Los detalles El 112 ha recibido el aviso cerca de las 11.00 horas en el que se advertía que un hombre había herido a una mujer y había huido. Los Mossos lo investigan como un posible caso de violencia machista.

Un trágico suceso ha ocurrido en Esplugues de Llobregat, Barcelona, donde una mujer ha sido apuñalada mortalmente en plena calle este sábado por la mañana. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que podría estar relacionado con el crimen, investigado como un posible caso de violencia machista. El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas cuando una llamada al 112 alertó de que un hombre había herido gravemente a una mujer con un arma blanca antes de huir. Lamentablemente, la víctima falleció a causa de las heridas. La investigación sigue en curso.

Un hombre ha apuñalado mortalmente a una mujer en la mañana de este sábado en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que podría estar relacionado con los hechos e investigan el suceso como violencia machista.

La policía catalana ha informado en un comunicado de que el asesinato ha tenido lugar sobre las 11:00 horas, momento en el que una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.

El hombre, según fuentes próximas a la investigación, ha herido a la mujer con un arma blanca en una calle de la localidad, por lo que posteriormente la víctima ha fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de los Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que no han podido salvar la vida de la mujer.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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