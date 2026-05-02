Duro 'palo' de Leclerc a Antonelli en plena 'sprint' de Miami: "Es malísimo..."

El monegasco pronunció comentarios muy contundentes y críticos sobre el joven piloto de Mercedes. A pesar de la polémica, Charles pidió disculpas tras la 'sprint'.

Charles Leclerc está certificando este fin de semana una considerable mejora en su rendimiento y, más importante, en el de Ferrari.La escudería italiana parece haber dado con algo que le permite pelear con Mercedes, que había dominado los tres primeros grandes premios del Mundial.

En una situación parecida está McLaren, que se ha llevado la victoria en la 'sprint' de Miami. Lando Norris ha sido primero seguido de su compañero de equipo Oscar Piastri. El podio lo ha completado Charles Leclerc en una carrera corta que ha tenido emoción desde el principio.

Ha sido en las primeras vueltas en las que el monegasco ha tenido un encontronazo fuerte con Kimi Antonelli. Ambos estaban peleando por la tercera plaza en ese momento y Charles ha sido especialmente duro por radio lanzando mensajes poco agradables hacia el italiano.

"Kimi es malísimo en el rueda a rueda. Cambió de dirección bajo frenado. Es increíble. Nos vamos a estrellar", exclamó Leclerc. Las declaraciones fueron algo duras y Leclerc se dio cuenta de ello. Se disculpó con Antonelli después de la carrera al 'sprint'.

"Probablemente fui un poco duro. La adrenalina estaba alta en el coche. Hemos tenido algunos momentos con Kimi antes, y espero que se calme de ahora en adelante Es el único piloto italiano en la parrilla contra Ferrari… Ojalá fuera con alguien más. Me cae muy bien como persona", confesó Charles a los medios después de la 'sprint'.

"A veces simplemente está un poco demasiado cerca para estar cómodo y no es realmente necesario. Estaba bastante enfadado en ese momento, así que los comentarios probablemente fueron demasiado duros", concluyó el de Ferrari.