A pesar de que el incio de temporada de Fernando Alonso puede ser considerado como sobresaliente para muchos, el paso atrás de Aston Martin en relación con sus rivales hace que los seis podios en once carreras queden como una anécdota.

Y es que, si bien es cierto que Alonso aún mantiene y defiende la terceraposición en el Mundial de Pilotos con 139 puntos, Lewis Hamilton ya roza el podio colocándose cuarto con 133, a 6 del asturiano.

Max Verstappen, por su parte, continúa haciendo historia en la Fórmula 1 y parece que no sabe hacer otra cosa que ganar. El neerandés cada vez tiene más amarrado su tercer título mundial y, con 281 puntos, aventaja en 110 a su compañero.

Sergio Pérez parece poco a poco ir recuperando su nivel y, tras la tercera posición alcanzada en Hungría, ya se afianza en seguda posición con 171 puntos.

Por otro lado, tras una nueva debacle de Ferrari, Carlos Sainz cae a la sextaposición con 87 puntos, 7 más que Charles Leclerc y 3 menos que Russell.

Asimismo, tras dos segundos puestos consecutivos y una mejoría del McLaren más que evidente, Lando Norris escala ya a la octavaposición con 60 puntos. Aunque, con el nivel que está mostrando, todo parece indicar a que escalará más posiciones en las próximas carreras.

DRIVER STANDINGS

Norris and Russell on the up 📈

Verstappen extends his lead to 110 points 😮#HungarianGP#F1pic.twitter.com/mDfrQRXp0K