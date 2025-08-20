Schumacher lanza un doloroso consejo a Aston Martin: "Si quieren ser campeones de la F1..."

Ralf Schumacher cree que Aston Martin debería prescindir de Lance Stroll y buscar otro compañero para Fernando Alonso que sume más puntos.

Nadie duda de que Fernando Alonso es el líder de Aston Martin. Es el que suma los puntos, el que coloca el coche verde en la parte alta. Y la distancia con Lance Stroll es enorme. Algunos datos, sobre todo en las clasificaciones de los sábados, son sonrojantes.

Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, ha lanzado un doloroso consejo a Aston Martin y a Lawrence Stroll, el gran jefe de la marca.

Cree Ralf que deberían prescindir de Lance Stroll y buscar un piloto más competente. Así lo dice en 'Motorsport' en pleno parón veraniego: "Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo".

"La derrota de Lance en la clasificación por 0-27 ante su compañero (Fernando Alonso) lo dice todo. El padre tiene que decidir: emociones o éxito. Si va en serio, tendrá que replantear por completo la alineación de pilotos para 2026", explica el expiloto de la Fórmula 1.

Apunta que Lawrence sabe que tiene que tomar esta decisión, pero que no será nada fácil: "Creo que lo sabe, pero la decisión le resulta difícil".

Lance empezó muy bien el curso, sumando puntos y aprovechando oportunidades. Sin embargo, con el paso de las carreras se ha ido apagando. Ahora Fernando le ha alcanzado (26 puntos) y en las últimas citas se ha colado entre los mejores, dejando muy atrás al piloto canadiense.