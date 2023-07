Guenther Steiner es de esos jefes de equipo que siempre dice lo que piensa. Que cada vez que habla no se corta. Que no se muerde la lengua en sus opiniones. Que se lo digan, por ejemplo, a Mick Schumacher, a quien tuvo en Haas. Y que se lo digan también, pero por justamente lo contrario, a Fernando Alonso.

Porque no tiene ni una sola duda. Porque no puede ser más claro. Porque está 'enamorado' del bicampeón asturiano. Y es que para él no hay nadie igual en toda la parrilla.

"Siempre he dicho que como piloto es un maestro. Alonso podría correr sin ingenieros y sin estrategas. Es el mejor de todos", afirma.

Y va más allá: "Por debajo de Fernando están Hamilton y Verstappen, que también son muy buenos".

Eso sí, para Steiner lo de la edad también es importante: "Si tuviera cinco o siete años menos..."

"La edad es lo único que juega en su contra", sentenció Steiner en palabras para 'DAZN'.

Alonso busca su triunfo número 33 en la F1. Parecía cercano al comenzar el Mundial, sobre todo en Mónaco y en Canadá, pero desde hace un mes el Aston Martin se ha estancado mientras el resto ha ido mejorando.