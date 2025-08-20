Ahora

MotoGP

Un expiloto no esperaba un Bagnaia tan flojo ante la llegada de Márquez: "Habría sido más duro..."

Loris Reggiani, expiloto de motociclismo, pensaba que Pecco podría competir contra Marc con la Ducati: "La presión psicológica...".

Pecco Bagnaia y Marc MárquezPecco Bagnaia y Marc MárquezGetty

Marc Márquez llegó a Ducati para volver a ganar en MotoGP. Y no sólo lo está haciendo, también está demostrando que es el mejor. Nadie puede ni acercarse a él. Ni su compañero Pecco Bagnaia ni tampoco su hermano Alex, que está en Gresini. Pero nadie esperaba que el italiano estuviera tan lejos.

El expiloto Loris Reggiani, en palabras que recoge 'Motosan' este miércoles, dice que esperaba un Pecco "mucho más duro": "No pensaba que sufriría tanto...".

"Había pensado que encontraría en su camino un Bagnaia que habría sido más duro, y por tanto no habría sufrido tanto la 2025 y la presión psicológica de tener un Márquez en el box. Me esperaba que hubiera habido un Martín sobre Aprilia que le habría hecho duro, que en cambio ha desaparecido. En fin, ha tenido también un poco de suerte este año Márquez, le han ido todas bien", dice el expiloto.

Apunta que Ducati no sería tan dominante sin Marc: "Gana siempre la GP25 pero está claro que si quitamos a Márquez de ahí arriba, la mejor moto parece ser todavía la 2024. Pero esto lo puede decir solo Márquez, porque me parece que Bagnaia ya se ha expresado varias veces en este sentido".

Martín y Aprilia

Reggiani sigue confiando en Jorge Martín: "Yo, sinceramente, había puesto más confianza en Martín sobre los resultados de Aprilia respecto a Marco Bezzecchi, al menos al principio. Ahora está haciendo lo que yo pensaba que habría hecho Martín y en cambio lo está haciendo Bezzecchi".

Le da mucho mérito a su regreso después de vivir un calvario con las lesiones: "No pensaba que conseguiría volver, físicamente y psicológicamente, en las condiciones de conseguir pilotar como antes de ese accidente, después de todo lo que había pasado".

