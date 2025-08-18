Afra Blanco, tajante sobre los incendios: "El desprecio de las instituciones a nuestros campos tiene consecuencias"

La sindicalista ha indicado que lo que más le "irrita" de la situación que vive España es que lo que está escuchando son "luchas políticas y partidistas". "Eso me ofende", ha reconocido Afra Blanco en Al Rojo Vivo.

Afra Blanco ha reaccionado a la complicada situación que vive España por los incendios forestales. La sindicalista ha advertido que el "desprecio de las instituciones" a nuestros campos tiene "consecuencias devastadoras" como las que estamos viendo.

De esta forma, ha recordado que esto no es algo nuevo. "Lo lamentable es la actividad preventiva que no se ha dado", ha añadido, indicando que esto es algo que los profesionales ya han denunciado en más de una ocasión.

"Lo que me irrita es que escucho las luchas políticas y partidistas", ha confesado, recalcando que esto es algo que "le ofende".

La sindicalista ha lamentado que escucha cómo se echa la culpa a que no hay Presupuestos Generales del Estado, pero las comunidades que lo tienen "no han invertido en las plantillas de bomberos forestales".

"En estos términos, España está en cenizas", ha lamentado, reconociendo que le gustaría que el pacto de Estado que ha propuesto Pedro Sánchez se llevara a cabo con el apoyo de la gran mayoría.