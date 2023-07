El GP de Hungría ha mostrado la cruda realidad para el equipo Ferrari. Los hombres de rojo apenas pudieron sumar puntos debido a los grandes problemas que tuvieron en la carrera, además de la clara falta de ritmo en realación con sus rivales.

Tanto es así que, desde Italia, ya asumen que equipos como McLaren, Mercedes o incluso Aston Martin están por delante. Sin embargo, más allá de todo esto, los problemas no dejan de llegar para los de Vasseur.

Una vez finalizada la carrera, Charles Leclerc se mostró bastante enfadado y decepcionado con el equipo por unos supuestos problemas de radio que impidieron que la carrera se desarrollara con normalidad.

"El problema es que también tenemos muchos problemas con la radio, y una de cada cuatro palabras no la entiende mi ingeniero, porque hay problemas con nuestras radios", comenta el monegasco en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Tenemos que solucionarlo. Y obviamente mi tono de voz es bastante alto porque necesito hacerme oír. Pero sólo quería asegurarme de que no me habían entendido mal, y que quería que fuesen agresivos al principio, no al final. Así que sólo se trataba de aclararlo", resalta Charles.

Asimismo, Leclerc no acabó nada satisfecho tras la "difícil" carrera del equipo: "Es difícil. En algunas carreras no hemos hecho exactamente lo que quería, pero hoy sí. Y sólo la parada lenta, obviamente, nos puso un poco en el pie cambiado".