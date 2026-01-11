El expiloto que coloca a Aston Martin como candidato al mundial 2026: "Si hay un equipo..."

Johnny Herbert, excorredor a mediados de los años 80, ha comentado sus expectativas respecto a la temporada 2026 donde afirma que desde Silverstone pueden plantar cara seriamente a los grandes favoritos.

La temporada 2026 de Aston Martin apunta muy bien. La figura de Adrian Newey como jefe de equipo es solo uno de los alicientes con los que cuenta la escudería británica para desarrollar un coche competitivo a la altura de las condiciones de Fernando Alonso.

El cambio de reglamento que estrenará la competición sumado al cambio de motor que experimentarán en Silverstone animan a soñar con un AMR26 más potente que nunca. Bajo las órdenes de Koji Watanabe trabajan en Honda en la creación de un motor exclusivo para Aston Martin que deja atrás la ineficiente relación con Mercedes. Ya han dejado entrever varias pistas acerca de esta nueva incorporación.

Sobre esta situación y el desempeño del equipo formado por Alonso y Lance Stroll, Johnny Herbert, ex comisario de la FIA, expiloto y conocido detractor del asturiano, ha hablado en el podcast 'Stay On Track'.

"Creo que Mercedes ganará el Mundial, pero si hay un equipo que se puede sumar a la lucha con los de arriba es Aston Martin", aseguraba sorprendentemente el británico, una afirmación con la que Damon Hill, expiloto campeón de Fórmula 1 con Williams en 1996, parecía coincidir al asentir.

También tuvo unas palabras para el equipo de Carlos Sainz, al decir que "lo ha hecho muy bien pero no están preparados". Sin embargo no fue tan optimista con la escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly: "Alpine, por mucho motor Mercedes, están en ungran bache, es un caos".