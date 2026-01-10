Baltasar Garzón denuncia la "acción ilegal" de EEUU sobre Venezuela: "España es probablemente uno de los países que más ha evidenciado su contrariedad"

"Parece que estamos abocados a un desorden internacional", ha advertido el exmagistrado, a lo que ha añadido que "el problema es que se ha abierto una escotilla, una puerta que no sabemos dónde va".

El exmagistrado Baltasar Garzón ha denunciado en laSexta Xplica la "acción ilegal" que, a su juicio, ha llevado a cabo Estados Unidos sobre Venezuela. "Parece que estamos abocados a un desorden internacional. El poder por el poder y quien lo ejerce de una forma imperial, en este caso Estados Unidos y el presidente Donald Trump, nos ponen en la tesitura de reformular todo ese escenario internacional construido a lo largo del siglo XX y, especialmente desde 1945", ha expresado Garzón.

En este sentido, el exjuez ha alertado de que "si se violan las normas internas y se violan las normas internacionales, nos quedamos sin orden mundial", a lo que ha añadido que "estamos viendo demasiados ejemplos en los que esto está sucediendo". "Y parece que nadie lo quiere detener, porque las apelaciones desde la Unión Europea acudiendo a la expresión de que no se aceptará el vasallaje, son reacciones muy tenues", ha criticado.

Sin embargo, para Garzón, "España ha sido probablemente uno de los países que más ha evidenciado la contrariedad ante esta acción ilegal a todos los niveles de Estados Unidos". "Lo que vengo a decir es que dentro de la Unión Europea, antes de que se empezara a poner en el escenario a Groenlandia, las reacciones fueron muy tenues de la mayoría", ha manifestado el exmagistrado.

Así, Baltasar Garzón ha advertido sobre "el problema" de que "quebrantado el orden internacional y justificada la primera agresión por muchos, están justificadas todas las que le sigan". "El problema es que se ha abierto una escotilla, una puerta que no sabemos a dónde va", ha alertado.

En lo referente a Trump, el exjuez ha señalado que "el límite, según él, es su concepto de moralidad y su conciencia". Es decir, el límite está en su voluntad, que es exactamente el ejercicio autoritario del poder, sin someterse a normas, porque incluso todas las últimas acciones y específicamente la de la invasión de Venezuela con fin de la detención ilegal y secuestro del presidente Maduro y de su mujer fue llevada a cabo sin la autorización del propio Congreso de EEUU; y tres días después, por primera vez en una votación en el Senado, varios senadores republicanos han votado con los demócratas para que esto no se vuelva a producir", ha destacado.

