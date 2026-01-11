Un frente atlántico dejará lluvias en Galicia este lunes mientras que el resto de la Península experimentará una subida de las temperaturas

Los detalles Las mínimas aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, con ascensos notables en zonas del Cantábrico, el alto Ebro y el oeste de la meseta Norte, salvo ligeros descensos en el bajo Ebro.

Tras el paso de las borrascas Francis y Goretti, un anticiclón ha estabilizado el clima, permitiendo una recuperación gradual de las temperaturas y un ambiente más tranquilo, como en Barcelona, donde algunas personas han disfrutado del mar. En el Pirineo, la nieve supera el metro de altura a partir de los 1.500 metros. La previsión indica un clima mayormente soleado en el Mediterráneo, aunque Galicia experimentará chubascos. Para el lunes, se anticipan nieblas densas y un aumento del viento en el noroeste, con lluvias intensas en Galicia y Extremadura. Las temperaturas subirán en gran parte de la Península, con heladas débiles en el Pirineo. El martes, un frente atlántico traerá lluvias a varias regiones, incluyendo Extremadura, Andalucía Occidental y el Cantábrico.

Tras varias borrascas, como Fracisc y Goretti, visualizamos la próxima en el horizonte, aunque lo que tenemos ahora es un anticiclón, que ha hecho que las temperaturas se vayan recuperando poco a poco y que el tiempo sea mucho más tranquilo, como en la playa de Barcelona, donde algunas personas se han atrevido incluso a meterse en el agua. Allí las temperaturas rondan los 13 grados.

Mientras, en el Pirineo se han despertado este domingo con más de un metro de nieve a partir de los 1.500 metros de altitud. Sin embargo, la borrasca Goretti, que nos ha dejado mucha nieve en el norte, ya se ha desvanecido prácticamente en todo el continente europeo.

Por tanto, la previsión para las próximas horas es que el ambiente sea mucho más tranquilo, con sol y pocas nubes en el centro. Sobre todo, se espera tiempo realmente soleado en el Mediterráneo, con temperaturas también suaves. En contraposición, en Galicia empiezan a entrar pequeños chubascos. También se espera que mejore el tiempo en las Islas Canarias, donde empezaron el 2026 con bastante lluvia y viento.

Previsión para los próximos días

De cara a este lunes, arrancaremos la semana con tiempo bastante tranquilo en casi todo el país, aunque con densas nieblas por la mañana que pueden dejar visibilidad reducida. Mientras, el viento irá a más especialmente en el noroeste, donde también habrá olas de hasta seis metros de altura en los litorales atlánticos gallegos.

El paso de un frente atlántico también dejará lluvias que podrán ser localmente fuertes en el oeste de Galicia este lunes, nevadas todavía débiles en la Cantábrica más occidental y lluvias cada vez más intensas en el norte de Extremadura y en el noroeste de Castilla y León.

Mientras, el el resto de la Península experimentará una subida de temperaturas. Las máximas subirán en Baleares, en el este peninsular, zonas de montaña de la mitad sur y en el este de la meseta Norte, mientras que en el resto se esperan pocos cambios.

Las mínimas también aumentarán en la mayor parte de la Península y Baleares, con ascensos notables en zonas del Cantábrico, el alto Ebro y el oeste de la meseta Norte, salvo ligeros descensos en el bajo Ebro. Además, se registrarán heladas débiles en el Pirineo y de forma aislada en otras áreas montañosas del centro y sudeste.

El martes, el frente atlántico poco a poco irá avanzando, dejando lluvias en buena parte de Extremadura, Andalucía Occidental, Castilla y León, y el Cantábrico, sobre todo, en Asturias. Asimismo, se esperan nevadas a partir de los 1.400 metros en la Cordillera Cantábrica y de cara a las últimas horas del día pueden llegar las lluvias al centro de la Comunidad de Madrid y a Castilla- La Mancha. También puede llover en las Islas Canarias, con especial intensidad en Lanzarote y Fuerteventura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.