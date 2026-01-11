De desperdiciar una genialidad de Lamine a firmar un 'golazo': Raphinha se redimió en un minuto ante el Madrid

El brasileño falló una ocasión clarísima ante Courtois pero menos de un minuto después adelantó al Barça en la final de la Supercopa con una gran acción individual.

Raphinha está en un estado de forma espectacular. El extremo brasileño no tardó en dejar su sello en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid. Todo en una acción en la que se redimió después de haber fallado una ocasión muy clara ante Thibaut Courtois.

Lamine Yamal le puso a Raphinha un balón espectacular al primer toque. El 'carioca' se plantó solo ante Courtois pero, de manera inexplicable, su disparo se fue excesivamente desviado. Sin tiempo para que el Barça procesara el fallo, Raphinha dirigió un contragolpe y sin pensárselo dos veces, disparó fuerte y cruzado. Courtois no pudo hacer nada.

El gol de los blaugrana fue precisamente lo que activó un partido en el que estaba pasando poca cosa. Vinícius empató con una jugada espectacular, Lewandowski puso el 2-1 poco tiempo después pero Gonzalo, en la última jugada de la primera parte, igualó de nuevo un Clásico que está siendo espectacular.