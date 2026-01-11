Ahora

Rechazo a las redadas

Miles de personas siguen su cruzada contra el ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good: "Las calles son nuestras"

Los detalles Más de 1.000 protestas se han celebrado este fin de semana a lo largo de todo Estados Unidos en la mayor acción coordinada contra los agentes del Servicio de Inmigración de EEUU hasta la fecha.

Protesta contra el ICE en EEUU
Con pancartas, banderas y cánticos contra el ICE, miles de personas han salido a las calles de diferentes ciudades estadounidenses para protestar contra las redadas de Trump. "¿De quiénes son las calles? ¡Las calles son nuestras!", han gritado durante las protestas.

En Los Ángeles, la manifestación que allí tuvo lugar este sábado acabó a golpes y con varias personas detenidas.

La brutal muerte de Renee Nicole Good ha provocado un hartazgo contra la violencia de la Administración a Trump. Hasta los alcaldes de las principales ciudades han expresado su hartazgo, como el de Minneapolis, quien mandó "a tomar por culo" a los agentes del ICE

Asimismo, en Chicago, las autoridades han pedido que los guardias se vayan de sus calles. Allí, su alcalde apunta directamente a Trump: "Rezo por él; su alma está perdida", ha expresado Brandon Johnson.

Estos alcaldes no se explican por qué hay tantos agentes en sus ciudades: "Hay más de 4.000 de la Guardia Nacional aquí; 700 marines, ¿para qué? Los Ángeles es una ciudad pacífica", ha manifestado Karen Bass, su alcaldesa.

Ante esta situación, más de 1.000 protestas se han celebrado este fin de semana a lo largo de todo Estados Unidos, en la mayor acción coordinada contra ICE hasta la fecha.

