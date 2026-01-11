Ahora

Tragedia en Logroño

Dos víctimas, un edificio en obras y una furgoneta estrellada: lo que se sabe sobre los jóvenes fallecidos en Logroño

Los detalles La menor de 13 años y el joven de 20, ambos vecinos de la ciudad riojana, llegaron al bloque y rompieron las vallas con una furgoneta. Una vez allí, abandonaron el vehículo con las luces encendidas y las puertas abiertas y se adentraron al inmueble.

Edificio del que se tiraron dos jóvenes en Logroño.
La ciudad de Logroño se encuentra totalmente conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de dos jóvenes de 13 y 20 años en la madrugada de este sábado. Este suceso se encuentra rodeado de incógnitas, motivo por el que la Policía Nacional ha abierto una investigación al respecto.

Todo comenzó cuando el sistema de alarma 24 horas de un edificio en obras alertó a los operarios de que alguien había entrado. Uno de los trabajadores, que vive cerca de este inmueble, fue el primero en llegar al recinto donde pasadas las 23:30 horas encontró los cuerpos de dos personas.

Una menor de 13 años y un joven de 20, ambos vecinos de Logroño, habían llegado 15 minutos antes al edificio, ubicado en la calle Marqués de Larios, en el barrio de Cascajos. Según fuentes de la investigación, fue con la ayuda de una furgoneta como lograron romper una valla y entrar al lugar.

Una vez dentro, dejaron las puertas abiertas y las luces encendidas en este vehículo y se introdujeron al inmueble. Las imágenes de vigilancia habrían captado cómo se lanzaron al vacío desde el octavo piso de manera conjunta y sin que pareciera un accidente.

Por su parte, la Policía Nacional pone el foco en que el salto fue voluntario e indicaron que no se habían encontrado signos de violencia en los cuerpos.

Minutos después de este terrible suceso, servicios de Emergencias y efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos, cuentan los vecinos de esta calle.

Una relación sentimental

Las primeras informaciones señalan que los jóvenes podrían tener una relación sentimental pese al rechazo de su entorno por la diferencia de edad. Asimismo, horas antes de la tragedia, la madre de la menor habría presentado una denuncia por su desaparición.

Desde la Delegación del Gobierno en La Rioja ha ratificado la apertura de diligencias para aclarar lo ocurrido, sin aportar más detalles. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se practicarán las autopsias que determinarán con exactitud las causas de la muerte.

La Policía ha pedido prudencia y respeto a la intimidad de las familias mientras continúan las pesquisas. Por el momento, no se facilitará más información hasta que avancen los trabajos de los investigadores y se conozcan los resultados forenses.

