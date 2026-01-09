¡Saltan las alarmas en Aston Martin! El coche de Alonso, en peligro: "Tenemos problemas en muchas cosas"

Koji Watababe, el jefe de Honda, ha compartido la fase del desarrollo en la que se encuentran en Japón. No todo va según lo previsto y el coche competitivo que tanto ansía el asturiano podría no llegar a completarse.

Saltan todas las alarmas en Silverstone. Desde Japón, Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, ha declarado acerca de los motores que llevará el nuevo coche deFernando Alonso en 2026. La posibilidad de que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 obtenga un coche competitivo parece más cerca que nunca y las expectativas están por las nubes.

Con el nuevo reglamento y la ruptura con Mercedes, antiguos proveedores del motor, ahora la escudería británica pasa a ser el equipo oficial de Honda. Además, el nuevo puesto como jefe de equipo de Adrian Newey anima a todos los 'alonsistas' a ilusionarse.

Tras las pistas que Aston Martin ha ido dejando en redes sociales así como el optimismo con el que el propio piloto asturiano anima a pensar, el jefe de los motores japonés ha querido poner a todos los aficionados los pies en la tierra.

"Todavía necesitamos más tiempo", advertía el Watanabe. "Para ser completamente honestos, no todo está yendo bien y estamos teniendo problemas en muchas cosas... Nada que no podamos solucionar", declaraba para 'Sportiva Shueisha Japón'.

Más concretamente, afirmó "no conocer la situación del resto de fabricantes de la parrilla". Y además aseguró que estos problemas y la necesidad de más tiempo derivan de que "los objetivos marcados son muy ambiciosos". Con todo el mediatismo que está sobrevolando a este tema, el japonés es muy claro: "Entre todo este ruido nosotros nos concentramos discretamente en ganar rendimiento y fiabilidad".

"Aston Martin quiere seguir creando coches que incorporen la visión de Adrian (Newey), el siguiente paso será encontrar la manera de adaptar el motor a esa visión. Si eso nos ayuda a aumentar nuestra competitividad y a ganar, estamos dispuestos a hacerlo (risas)", añadía para cerrar, confirmando que trabajan mano a mano con Siverstone para la creación del mejor coche posible.

Un toque de atención para todos aquellos que esperan emocionados la que podría ser la temporada en la que Alonso volviera a lo más alto. Desde Japón hacen un llamamiento a la calma, pero también confirman que apuntan muy alto. Sin duda, 2026 será un año cargado de emociones para el 'Gran Circo' y en medio de toda esa ilusión resalta la figura de Fernando Alonso, quien por fin podría contar con el monoplaza que corresponde con su nivel.