El Madrid resucitó dos veces en cinco minutos: la genialidad de Vinícius y el oportunismo de Gonzalo

El brasileño firmó un gol espectacular con el que puso el 1-1- Ante el 2-1 de Lewandowski, Gonzalo igualó de nuevo la final antes del descanso. Todo ocurrió en un lapso de cinco minutos. Puro Clásico.

El final de la primera parte de la Supercopa de España fue increíble. En una añadido de siete minutos, se marcaron tres goles. Ante un Madrid que estaba dejando mucho que desear en ataque, Vinícius asumió la responsabilidad. Encaró a Koundé a muchos metros de la portería blaugrana y poco a poco fue ganándole distancia.

Superó al lateral francés con un precioso 'caño' y recortó ante Eric García para rematar a portería y resucitar a un Real Madrid que no estaba generando mucha cosa. Sin embargo, Robert Lewandowski tuvo algo que decir antes del descanso. El polaco volvió a adelantar al Barça gracias a una gran definición.

Todo hacía pensar que los blaugrana habían hecho desaparecer los intentos de remontada blanca justo antes del descanso, pero apareció Gonzalo. El canterano aprovechó un rebote a la salida de un córner y volvió a empatar el Clásico con un remate al límite. Todo en un descuento surrealista en el que se marcaron nada más y nada menos que tres goles.