Irán trata de contener unas protestas que atribuye a un "plan de EEUU e Israel" y que ya suman más de 500 muertos

Los detalles El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reconocido que tiene dos frentes abiertos: "Nuestro deber es resolver los problemas y atender las preocupaciones de la gente, pero también tenemos el deber de evitar que los alborotadores alteren el país".

El régimen de Irán lleva ya más de dos semanas enfrentando unas multitudinarias protestas que afectan a todo el país, que unen a millones de personas y que tienen en el punto de mira al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jameneí.

Unas manifestaciones que se iniciaron por la gran inflación que sufre el país, pero que también ha puesto el foco en el régimen. Y, pese a la advertencia del régimen de "mano dura" para reprimir las protestas, miles de iraníes mantienen su pulso a los ayatolás.

Eso sí, cada vez es más complicado conocer la realidad sobre el terreno porque el régimen mantiene un apagón casi total de internet que dura más de tres días. De hecho, la Administración Trump está incluso considerando enviar el internet Starlink de Elon Musk al país.

Mientras tanto, las pocas imágenes que llegan muestran que los enfrentamientos se intensifican con una fuerte y violenta respuesta de las autoridades. "La Policía responderá con firmeza, rapidez y contundencia a los alborotadores", ha afirmado Ahma-Reza Radan, jefe de la Policía iraní.

La cifra de detenidos y fallecidos varía dependiendo de quien lo reporte, pero según la ONG HRANA al menos 538 personas han muerto en el marco de las protestas y 10.675 personas han sido detenidas, como ha explicado su subdirectora, Skylar Thompson, en declaraciones a la televisión estadounidense CNN.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque reconoce que "algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos".

Además, según un reportero de la BBC persa, el pueblo iraní había conseguido tomar una ciudad del norte del país hasta que este sábado las fuerzas militares entraron con ametralladoras masacrando a los manifestantes. "Esto es una revolución porque vemos que están cayendo los monumentos. Vemos que la gente no quiere esto", explica Arsi, un iraní residente en España.

Y la injerencia estadounidense no ha tardado en llegar. Donald Trump ha anunciado que está listo para ayudar al pueblo iraní. Y el hijo del último sha, Reza Pahlavi, lo ha celebrado: "El presidente Trump está listo para ayudarnos. No abandonen las calles".

Irán acusa a EEUU e Israel

Un apoyo que no ha hecho ninguna gracia al régimen iraní. Por ello, desde el Parlamento les lanzan una amenaza: atacarán objetivos militares y navales estadounidenses si intervienen en las protestas.

Lejos de quedarse ahí, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, directamente ha acusado a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios en una entrevista concedida a una televisión local: "Todo esto es claramente un plan de Estados Unidos e Israel".

Y es que Benjamin Netanyahu tampoco ha ocultado que quiere el fin del régimen iraní: "Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las matanzas de civiles inocentes".

Mientras tanto, Pezeshkian reconoce que tiene que resolver esos dos frentes abiertos: "Nuestro deber es resolver los problemas y atender las preocupaciones de la gente". Pero, además, "también tenemos el deber de evitar que los alborotadores alteren el país".

"Por lo tanto, pedimos a las familias que no permitan que sus jóvenes se involucren en los disturbios de terroristas y alborotadores", ha solicitado el presidente iraní.

Eso sí, tiene claro que esos "terroristas" están del lado de Estados Unidos e Israel ya que, aunque no los ha mencionado directamente, las autoridades sí han reportado que son culpables de las protestas porque, afirman, han desarmado a células armadas vinculadas con el extranjero: "El enemigo ha traído terroristas entrenados al país".

