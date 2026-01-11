El Barça se impone al Madrid en la Supercopa de España y celebra el primer título de la temporada

Los blaugrana, liderados por un sensacional Raphinha, se alzan con el primer trofeo del año en una final en la que el Madrid se acordará de dos ocasiones en el descuento.

Raphinha decidió la final convirtiéndose sin lugar a dudas en el MVP de esta Supercopa. Doblete en la final y en la semifinal además de un pase de gol. El Barça es, sin duda, otro equipo con el brasileño en el campo. Suyo fue el decisivo 3-2 ante el Madrid, aunque con fortuna.

El Madrid se acordará mucho tiempo de dos ocasiones muy claras en el descuento. Un cabezazo claro de Tchouameni que fue directo a las manos de Joan García, y un remate de Álvaro Carreras completamente solo que también fue en la dirección en la que estaba el guardameta blaugrana. Los blancos apretaron mucho en las últimos minutos aprovechando la expulsión de Frenkie De Jong por una entrada sobre Kylian Mbappé.

El francés entró en los últimos minutos aunque tuvo pocas opciones de incidir en el encuentro. La ausencia de Kylian se notó aunque Vinícius le cogió el testigo firmando una gran actuación.

Todo en un encuentro en el que tuvo muy poco fútbol en la primera media hora. El Madrid, afincado con una defensa de cinco aparentemente efectiva, no permitía que el Barça le generara ocasiones aunque los blaugrana sí que disponía de la posesión de balón.

Raphinha fue precisamente quien encendió la final. El brasileño, antes de inaugurar el marcador, desperdició una ocasión clarísima. Lamine le había dejado solo con un pase de fantasía. Sin embargo, Raphinha cogió el balón en la jugada consecutiva y, con una acción individual fantástica, puso el 1-0.

Vinícius respondería a su compañero de selección en el descuento de la primera parte. El extremo blanco fue el mejor del Madrid y empató el encuentro con una jugada espectacular. Dejó atrás a Koundé con un caño fantástico y recortó ante Eric García antes de definir frente a Joan García.

El Barça necesitó solo dos minutos para recomponerse. Pedri encontró al espacio a Lewandowski y el polaco definió a las mil maravillas ante Courtois. El Madrid tampoco tuvo problema en asimilar el segundo gol culé. Gonzalo igualó de nuevo la final tras aprovechar un rebote a la salida de un córner. El encuentro se fue al descanso 2-2 después de dejar un descuento con tres goles.

La final tuvo mucha emoción. El Madrid, liderado por un gran Vinícius, aprovechó sus ocasiones aunque acusó la baja de Mbappé y al falta de fútbol en algunos momentos del partido. Aún así tuvo opciones hasta el final.

El Barça, por su parte, levanta un nuevo título con Hansi Flick al mando. El dato es demoledor: el germano no ha perdido ninguna final como entrenador ni del Barça ni del Bayern. Los blaugrana consiguen su primer trofeo de la temporada con una gran actuación de Raphinha. Lo que queda claro es que el brasileño le cambia la cara a los culés.