Un hombre detenido tras asesinar a su pareja en Olvera, Cádiz

Los detalles La Guardia Civil ha recibido el aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de la vícitma, de 58 años de edad, en su propio domicilio. Su cónyuge ha sido detenido.

Una mujer ha sido asesinada por su pareja durante la madrugada de este domingo en un nuevo caso de violencia machista en la localidad gaditana de Olvera.

La Guardia Civil ha recibido el aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer de 58 años de edad en su propio domicilio. En ese momento, se ha personado la patrulla de la Benemérita, que ha confirmado los hechos y localizado a su cónyuge, con en el que estaba conviviendo en esta vivienda.

De manera inmediata, se ha activado el protocolo judicial para casos de Violencia de Género. Asimismo, tanto la jueza de Guardia como el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial se han personado en el lugar del suceso, donde se ha detenido al autor de los hechos, un hombre de 60 años.

Las primeras informaciones recogen que en el matrimonio no existían denuncias previas por estos hechos.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

