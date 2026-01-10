El actor turco Can Yaman, detenido en un club nocturno de Estambul por posesión de drogas

Los detalles El intérprete, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron arrestadas durante una redada de la Policía en diferentes lugares de ocio en el marco de una operación contra el consumo de sustancias.

El actor turco Can Yaman, conocido por su participación en populares telenovelas, fue detenido en Estambul junto a la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas por presunta posesión de drogas, según el diario 'Hürriyet'. La detención ocurrió durante una redada policial en locales nocturnos como parte de una operación contra el consumo de drogas. Esta iniciativa ha llevado a la detención o citación de múltiples figuras públicas en las últimas semanas. Aunque no había orden de detención previa contra Yaman, fue encontrado con estupefacientes. Las autoridades realizan pruebas de pelo, sangre u orina para detectar consumo de drogas, con un enfoque en la cocaína.

El reconocido actor turco Can Yaman, protagonista de numerosas telenovelas, ha sido detenido en la madrugada de este sábado en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, informa este sábado el diario turco 'Hürriyet'.

Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la Policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría, informa el mencionado diario.

La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

Muestras de pelo, sangre u orina

A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas. Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Según Hürriyet, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra el intérprete en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de la madrugada de este sábado en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes.

Can Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', 'El Turco' y 'Viola come il mare', es también protagonista de la serie española 'El laberinto de las mariposas', actualmente en rodaje.

