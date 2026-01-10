Ahora

Operación anti-drogas

El actor turco Can Yaman, detenido en un club nocturno de Estambul por posesión de drogas

Los detalles El intérprete, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron arrestadas durante una redada de la Policía en diferentes lugares de ocio en el marco de una operación contra el consumo de sustancias.

El actor turco Can Yaman.El actor turco Can Yaman.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El reconocido actor turco Can Yaman, protagonista de numerosas telenovelas, ha sido detenido en la madrugada de este sábado en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, informa este sábado el diario turco 'Hürriyet'.

Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la Policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría, informa el mencionado diario.

La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

Muestras de pelo, sangre u orina

A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas. Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Según Hürriyet, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra el intérprete en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de la madrugada de este sábado en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes.

Can Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', 'El Turco' y 'Viola come il mare', es también protagonista de la serie española 'El laberinto de las mariposas', actualmente en rodaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El hermano de unas de las excarceladas en Venezuela dice que "no es una libertad plena": "Se le ha prohibido hablar públicamente"
  2. El PP llamará a declarar a Paco Salazar a la comisión del Senado tras la cascada de acusaciones por acoso sexual
  3. El PP carga contra el PSOE por el nuevo modelo de financiación y lo tilda de "corrupción": "Es un cheque para seguir en el poder"
  4. "Es la tragedia de nuestras vidas": los propietarios del bar de Crans-Montana hablan por primera vez tras el incendio
  5. Sin límite de edad ni entrenamiento: los nulos requisitos para los agentes del ICE ponen en duda su capacidad
  6. La Policía halla los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño