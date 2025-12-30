Los consejos del atleta Chema Martínez a los corredores de la San Silvestre: "Hay que marcarse un objetivo..."

El atleta español, ganador de la San Silvestre Vallecana en 2003, da en 'Jugones' algunas claves para participar en una de las carreras más famosas del mundo.

Este 31 de diciembre es el día en el que muchos esperan para correr la San Silvestre. Las hay por toda España. ¿Cómo hay que prepararse para hacer un buen papel? El atleta Chema Martínez ha dado algunos consejos en 'Jugones'.

"Esta carrera se ha convertido en el gran referente a nivel mundial", dice Chema.

"Primero hay que fijarse un objetivo acorde al físico de cada uno. Una buena alimentación es clave: el desayuno tiene que ser fuerte y la comida un poquito moderada", cuenta.

Lo más importante para llegar a la San Silvestre en buena forma son esos "entrenamientos invisibles": "Tenemos que cuidar lo que se llama el entrenamiento invisible. Lo que pasa entre tus entrenamientos".

Pero sin duda no hay que olvidar que es un día de fiesta: "Es una fiesta para disfrutar".